Serie C 2023 24 | nel Girone C frena la Juve Stabia con il fanalino Monterosi Crotone show

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nel pomeriggio della domenica post Befana, sono scese in campo alcune squadre dellaC. Nei match delle 18.00 gran parte delC è stato protagoniste e con riultati molto sorprendenti. Grandissima sorpresa per il mezzo passo falso dellache nelle mura amiche non è andata oltre il 2-2 contro ildi codache ha condotto una gara eroica, strappando alla capolista un punto importante.In una classica del Sud, invece, frae Catania sono stati i pitagorici a fare la voce grossa rifilando ai siciliani un rotondo 3-0, con i sigilli di Giron, Gomez e Vinicius. Sempre nelC, 0-4 pesante da parte del Potenza che ha battutto il Brindisi. Di Rossetti, autore di una tripletta, e di Di Grazia le reti della ...

