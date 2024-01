Serie A | Weah segna già nel calcio come suo padre | “Voglio fare la storia come lui”

(Di domenica 7 gennaio 2024) 2024-01-05 15:23:38 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EIl 7 novembre 1999, contro il Venezia, Georgehato il suo ultimo gol con il Milan inA. E 10.285 giorni dopo l’ultimo gol del Pallone d’Oro nel 1995 con i rossoneri, un altroha lasciato il segno nel ‘’. 28 anni dopo, suo figlio Timothy ‘bagnato’ con la Juventus in disfatta (6-1) contro la Salernitana con la quale accedono ai quarti di Coppa. Un missile da lontano che chiude il set eil suo debutto alla regia in bianconero. “Miomi ha detto di dare il massimo. Non mi impressiona” ha detto il 23enne nazionale statunitense. Superato l’infortunio alla coscia,sta diventando sempre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 I giocatori stanno per scendere in campo. 20.35 Giuntoli (ds Juventus) a DAZN: “Il mio primo ... (oasport)

InzaghiJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo;, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: AllegriCLASSIFICAA:Osimhen , Leao , Maignan ,Jr hanno qualcosa in comune: sono tutti e quattro passati dal Lille allaA. Presto si aggiungerà un quinto elemento, Tiago Djaló . L'idea iniziale del portoghese, con un passato rossonero a ...La Juventus è la squadra contro cui la Salernitana ha mancato più volte l’appuntamento con il gol in Serie A (sei); inoltre, in otto sfide contro i bianconeri i campani hanno realizzato solamente tre ...16.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, ...