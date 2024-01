Serie A | Udinese-Lazio | le pagelle | Vecino-gol | Sarri risale a gonfie vele

(Di domenica 7 gennaio 2024) I biancocelesti acciuffano la terza vittoria consecutiva, battendo i friulani per 2-1 è tornano a respirare un po’ in classifica riavvicinandosi al quarto posto Terzo sigillo consecutivo. Labatte l’e vince ancora. Il risultato per 2-1 è prezioso e anche un po’ sofferto. Non che i friulani abbiano fatto chissà cosa, ma i biancocelesti hanno attraversato un momento di difficoltà all’inizio della ripresa e fino alla rete non dava la sensazione di riuscire a riprendere la gara. L’esultanza dellae di Pellegrini dopo la rete del vantaggio sull’(Ansa Notizie.com)Ma dopo aver cominciato bene, aver sofferto ad inizio secondo tempo, poi ha cominciato ad essere più concentrata e solida. Fondamentali gli ingressi di Felipe Anderson eche hanno costruito la rete del 2-1 finale. ...

