Serie A | il Torino travolge il Napoli | i top e i flop del match

(Di domenica 7 gennaio 2024) Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il. I partenopei perdono 3-0 in casa deled ora la panchina di Mazzarri traballa. Continua il momento complicato del. La squadra di Mazzarri perde con un netto 3-0 in casa dele allunga la striscia negativa che ormai dura da quattro giornate (un solo punto conquistato ndr) tra Coppa e campionato. All’Olimpico decidono le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Ilbatte il– Notizie.com – © LapresseUna vittoria d’oro per quanto riguarda il. La squadra di Juric, infatti, chiude il girone d’andata al decimo posto a quota 27. Un punto in più per iled ora anche la posizione di Mazzarri è a forte rischio. Il tabellino e le pagelle di ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Napoli, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Deve reagire ... (sportface)

Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre diA: due espulsi con la Roma, uno con il. Sintomo evidente di un grande nervosismo. E una classifica che piange: nono posto in classifica, ...... cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partitaNapoli: valevole per la 19esima giornata del campionato diA TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilci prova nei ...Terza vittoria consecutiva per la Lazio, la seconda in trasferta. I biancocelesti adesso vedono la zona Champions. Vittoria netta del Torino che, giá in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Sanabria, ...Gli allenatori. Maurizio Buscaglia e Piero Bucchi si sono affrontati in 9 precedenti occasioni in Serie A, cinque delle quali conquistate dall’attuale coach di Sassari. - Gli assenti. Per la Carpegna ...