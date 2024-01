Serie A | il Napoli crolla a Torino | i top e i flop del match

(Di domenica 7 gennaio 2024) Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il. I partenopei perdono 3-0 in casa deled ora la panchina di Mazzarri traballa. Continua il momento complicato del. La squadra di Mazzarri perde con un netto 3-0 in casa dele allunga la striscia negativa che ormai dura da quattro giornate (un solo punto conquistato ndr) tra Coppa e campionato. All’Olimpico decidono le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Ilbatte il– Notizie.com – © LapresseUna vittoria d’oro per quanto riguarda il. La squadra di Juric, infatti, chiude il girone d’andata al decimo posto a quota 27. Un punto in più per iled ora anche la posizione di Mazzarri è a forte rischio. Il tabellino e le pagelle di ...

