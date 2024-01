Serie A | ecco Farioli | l’allenatore pesca l’attaccante in Italia | che colpo di mercato!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 gennaio 2024) Francesco, allenatore rivelazione del Nizza, ha in mente un piano per vincere la Ligue 1: pronto l’assalto ad un attaccante dellaA. Il Nizza di Francescoè ormai famoso in tutta Europa. Nonostante il sorpasso del PSG dell’alieno Kylian Mbappè, la squadra rossonera sta svolgendo una stagione esemplare. Il 2023 è stato chiuso con una netta vittoria 2-0 contro il Lens a dimostrazione che l’ascesa iniziale non è stata frutto soltanto di un periodo positivo ma di un lavoro duro e specifico che sta certificando le ambizioni del giovane allenatoreno. Il 2024 deve essere l’anno che può consacrare il Nizza die chi ben comincia è già a metà dell’opera: in Coppa di Francia, infatti, nella giornata di ieri, il Nizza ha battuto ai calci di rigore l’Auxerre per 4-2, dopo lo 0-0 ...