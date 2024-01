Sempre più vicino il ritorno di PAC

Leggi su aewuniverse

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nell’ultima puntata del “Wrestling Observer Radio“, Dave Meltzer ha annunciato che PAC sta meglio e che dovrebbe essere ormai imminente il suosul ring. Anche Penta El Zero Miedo, compagno di squadra nel Death Triangle, ha recentemente fatto allusioni aldel wrestler inglese, ma le tempistiche precise sono ancora incerte. Il 2023 non è stato un anno favorevole per PAC. Dopo essere stato assente a causa di un infortunio al naso, è tornato in scena a luglio per poi fermarsi di nuovo, dopo poche settimane, a causa di un ulteriore infortunio, che lo ha escluso dal ring per il resto dell’anno. L’ultimo incontro in AEW è stato il 26 luglio, quando ha ottenuto una vittoria contro Gravity. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.