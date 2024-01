Sciopero Ita 8 gennaio 2024 | cancellati 20 voli nazionali

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) –Ita di 24 ore domani, lunedì 8. A proclamare la protesta le società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia. La compagnia si è vista costretta a cancellare 20previsti per domani, riuscendo a garantire comunque

(Adnkronos) – Bus, tram e metro a rischio il 24 gennaio 2024 per uno Sciopero dei mezzi proclamato dall'Usb. "Le associazioni datoriali rifiutano il ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Bus, tram e metro a rischio il 24 gennaio 2024 per uno Sciopero dei mezzi proclamato dall’Usb. “Le associazioni datoriali rifiutano ... ()

Il sindacato: "Le associazioni datoriali rifiutano il confronto sulla proposta di rinnovo ccnl" Bus, tram e metro a rischio il 24 gennaio 2024 per ... (sbircialanotizia)

Per il 24 gennaio 2024 è attesa una giornata di Sciopero nazionale del trasporto pubblico , che metterà a rischio bus, tram e metro in tutta Italia. ... (2anews)

Coinvolte Milano, Firenze, Roma e Venezia. Garantite tratte internazionalidi 24 ore domani, lunedì 8 gennaio 2024 . A proclamare la protesta le società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e ...Lo storico zurighese rilevava che oltre alla questione dei salari, la penuria di alloggi fu una delle cause principali di, ma anche di numerosi conflitti "scoppiati senza rivendicazioni ...(Adnkronos) - Sciopero Ita di 24 ore domani, lunedì 8 gennaio 2024. A proclamare la protesta le società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso ...In Svizzera i primi dibattiti sulla crisi degli alloggi risalgono alla seconda metà del XIX secolo. La "questione degli alloggi operai", come si chiamava allora, mise alla prova le autorità comunali e ...