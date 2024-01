Sci alpino | si chiude il weekend di Adelboden con uno slalom del tutto imprevedibile

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Solitamente la splendida pista Chuenisbärgli sa regalare emozioni e spettacolo di default, come avvenuto nel gigante di ieri. Oggi, in occasione delloche andrà a concludere il fine settimana di(Svizzera) ci regalerà una gara tra i pali stretti assolutamente, sia per la conformazione del pendio, sia perchè in questa disciplina non c’è un vero padrone. Una situazione che si protrae ormai dall’addio di Marcel Hirscher. Dopo che il fuoriclasse austriaco ha deciso di terminare la sua carriera, nessuno ha saputo prendere la sua “torcia” con continuità. Lo si è visto nelle scorse annate, e lo si sta ribadendo anche in questa avvincente stagione. Due gare dicon due vincitori diversi e cinque atleti a podio su sei. L’unico in grado di centrare in entrambe le occasioni la top3, ironia ...