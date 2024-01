Sci alpino | Shiffrin in slalom sarà ingiocabile anche a Kranjska Gora? Attesi segnali dal pianeta Italia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Archiviato il gigante di ieri con la splendida vittoria della canadese Valerie Grenier,si appresta ad ospitare l’ultimo giorno di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2023-2024 di scifemminile. Sulla mitica pista Podkoren va in scena il sestodella stagione, una specialità finora dominata in lungo e in largo da Mikaela. L‘ultima gara tra i rapid gates, disputata a Lienz in chiusura dello scorso anno, ha visto un autentico assolo da colei che riesce a generare velocità dove le sue avversarie devono tirare il freno.in terra austriaca ha realizzato il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda m, rifilando un distacco di 2 secondi e 34 centesimi alla seconda classificata. Una dimostrazione di forza impressionante, ...

Per superare gli azzurri i maestri dellodovettero aspettare il ritiro di Alberto Tomba, che dei valori della Valanga Azzurra fu erede. La supremazia italiana affonda le radici negli Anni ...Domenica 7 gennaio è tempo di slalom speciale a Kranjska Gora con la prima manche in programma alle 9:30 e seconda alle 12:30. Resa nota la start list: Petra Vlhova pesca il numero 1, mentre Leona ...Non ci sarà al via invece Federica Brignone. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, ...Domenica 7 gennaio si terrà lo slalom maschile di Adelboden, una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Questa sarà la seconda gara stagionale sulla pista svizzera, dopo il gigan ...