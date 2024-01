Sci alpino | Mikaela Shiffrin teme Federica Brignone | cambia programma e intensifica le gare

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024)ha inforcato nello slalom di Kranjska Gora. Un evento decisamente molto raro per la fuoriclasse statunitense, che non commetteva un errore di questo tipo in Coppa del Mondo da due anni, quando sbagliò proprio sulla pista Podkoren (poco dopo fallì anche alle Olimpiadi di Pechino 2022). L’americana era reduce dal trionfo di Lienz tra i rapid gates ed era indubbiamente la grande favorita della vigilia, ma in terra balcanica non è sembrata pimpante: dopo il nono posto di ieri in gigante, oggi accusava già un ritardo di 43 centesimi dalla slovacca Petra Vlhova dopo il primo intermedio. La nativa di Vail ha marcato uno zero decisamente insoluto per la sua caratura agonistica, ma resta comunque al comando della classifica generale con 929 punti all’attivo e un vantaggio di 207 punti su Vlhova e di 232 lunghezze sulla nostra ...