Sci alpino | Mikaela Shiffrin ha inforcato dopo 2 anni! La maledizione di Kranjska Gora

(Di domenica 7 gennaio 2024) Weekend da incubo aper, cheil deludente nono posto di ieri in gigante esce clamorosamente di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale odierno. Battuta d’arresto davvero inattesa per la fuoriclasse americana, che aveva dominato l’ultimo evento tra i pali stretti vincendo a Lienz con oltre 2? di margine sulla seconda classificata. La 28enne nativa di Vail, scesa in pista stamattina con il pettorale 7, hapoco prima del secondo rilevamento cronometricoaver accumulato ben 47 centesimi di ritardo dalla rivale slovacca Petra Vlhova (leader provvisoria della competizione) nel tratto iniziale. La statunitense porta a casa dunque zero punti in questa gara e perde l’occasione di allungare nella classifica ...

Domenica 7 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Sulla pista svizzera ... (oasport)

Messi in archivio i primi due fine settimana di gare del nuovo anno (Adelboden e Kranjska Gora) è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti per ... (oasport)

Il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio 2024 . Giornata molto intensa fin dalla mattinata presto, con gli slalom didi Adelboden e Kranjska Gora e le staffette di biathlon ad Oberhof. Spazio poi al calcio, e in particolare alla Serie A (con il big match Roma - Atalanta, ma anche tante altre big impegnate ...Cinque italiani ai primi cinque posti di una gara di Coppa del Mondo di. Mai successo prima, mai successo dopo. Era il 7 gennaio 1974, cinquant'anni fa.Weekend da incubo a Kranjska Gora per Mikaela Shiffrin, che dopo il deludente nono posto di ieri in gigante esce clamorosamente di scena nel corso della prima manche dello slalom speciale odierno. Bat ...Le grandi favorite sono ancora loro, ovviamente. Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta dello slalom femminile di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo di sci ...