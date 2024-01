Sci alpino | Mikaela Shiffrin fuori nella prima manche a Kranjska Gora! Vlhova in testa | sorride anche Brignone

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sorpresa incredibilefitta nevicata diGora, con Petrache beneficia dell’inforcata di, ed è davanti a tutte dopo ladello slalom femminile. Seconda uscita negli ultimi 50 slalom di Coppa del Mondo per laclasse americana, chedi oggi era una delle cinque sciatrici ad aver completato tutte le discesa tra i rapid gates in stagione. Condizioni complesse sulla Podkoren, con neve mista acqua, poca visibilità e un tracciato con spazi parecchio più stretti rispetto a quelli visti a Lienz. C’è lotta aperta per la vittoria, ma la notizia di giornata è senza dubbio l’inforcata di, arrivata poco dopo il primo rilevamento cronometrico (in cui ...

Il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio 2024 . Giornata molto intensa fin dalla mattinata presto, con gli slalom di sci di Adelboden e Kranjska Gora e le staffette di biathlon ad Oberhof. Spazio poi al calcio, e in particolare alla Serie A (con il big match Roma - Atalanta, ma anche tante altre big impegnate ...Cinque italiani ai primi cinque posti di una gara di Coppa del Mondo di sci. Mai successo prima, mai successo dopo. Era il 7 gennaio 1974, cinquant'anni fa.