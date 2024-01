Sci alpino | che distacco aveva Shiffrin al primo intermedio | il video dell’inforcata a Kranjska Gora

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Mikaelaha clamorosamente inforcato nello slalom femminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. La fuoriclasse statunitense era la grande favorita per la vittoria in Slovenia e sembrava non avere rivali tra i rapid gates in terra balcanica, ma in realtà l’americana è andata in difficoltà fin dalle prime porte sulla pista Podkoren. Scesa con il pettorale numero 7, la leader della classifica generale accusava già un ritardo di 47 centesimi dalla slovacca Petra Vlhova dopo il. Mikaela, che era reduce dal trionfo di Lienz in questa specialità, era chiamata a un cambio di ritmo nel tratto successivo. L’americana ci ha provato, ma proprio poco prima di transitare al secondo intertempo ha inforcato ...