Sci Alpino | Cdm Feller vince slalom di Adelboden | Sala settimo

Out Mikaela Shiffrin, male anche le slalom iste azzurre Kranjska Gora (SLOVENIA) - Dopo la delusione per il quarto posto in gigante, Petra Vlhova si ... (ilgiornaleditalia)

Ottimo piazzamento per l'azzurro, alla terza gara dopo l'infortunio ADELBODEN (SVIZZERA) - Seconda vittoria stagionale per Manuel Feller, protagonista nella seconda manche dello slalom di Adelboden ...In uno slalom maschile orfano di Marco Schwarz dopo la lesione del crociato che ha posto fine alla sua stagione, ad Adelboden a trionfare è Manuel Feller . Secondo successo per l'austriaco dopo la ...Ottimo piazzamento per l'azzurro, alla terza gara dopo l'infortunio ADELBODEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Seconda vittoria stagionale per Manuel ...Una valanga si è staccata da un versante della val Formazza, in Piemonte, al confine con la Svizzera: due escursionisti morti ...