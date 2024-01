Sci Alpino | Cdm Donne Vlhova al comando in slalom Kranjska Gora

(Di domenica 7 gennaio 2024) Inforcata per la Shiffrin nella prima manche, male anche le azzurre(SLOVENIA) - Petraè aldopo la prima manche dellodi, in Slovenia. La slovacca, ...

Inforcata per la Shiffrin nella prima manche, male anche le azzurre KRANJSKA GORA (SLOVENIA) - Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kranjska Gora, in Slovenia. La slovacca, ...Petra Vlhova scende con il primo pettorale, fa segnare il miglior tempo e chiude in testa la prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora. L'atleta slovacca disegna alla perfezione la sua ...Doppietta norvegese nella prima manche dello slalom di Adelboden. Come sempre gara pazza ed imprevedibile quando si corre tra i rapid gates ed in vetta davanti a tutti c'è Alexander Steen Olsen, parti ...Inforcata per la Shiffrin nella prima manche, male anche le azzurre KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Petra Vlhova è al comando dopo la ...