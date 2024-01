Schlein | “Competizione con Conte? Avversario del Pd è il governo”

Così la segreteria del Pd, Elly, ospite di 'In onda', su La 7. "Penso che sia positivo che ...che " il nostro avversario è il governo in carica " alla domanda su una eventualecon ...Annunciato, e per ora a distanza, il confronto tra Giorgia Meloni e Ellycontinua a tenere banco. La segretaria del Pd torna, in un'intervista a Repubblica , sulla ...la costante...(Adnkronos) – Nel centrodestra “i problemi sono tanti” vedi il fatto che Fratelli d’Italia abbia candidato il sindaco di Cagliari con una scelta di Giorgia Meloni” vedi “la crisi con la Lega. Anche la ...La segretaria ospite a In Onda: “Il governo favorisce interventi dei privati”. E lancia un appello al centrosinistra: “Pd prima forza di opposizione ma non ...