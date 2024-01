Schlein | “Competizione con Conte? Avversario del Pd è il governo”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Nel centrodestra "i problemi sono tanti" vedi il fatto che Fratelli d'Italia abbia candidato il sindaco di Cagliari con una scelta di Giorgia Meloni" vedi "la crisi con la Lega. Anche la destra ha molte divisioni, sono sicuramente più bravi di noi a nascondere, ma la polvere non resta sotto il tappeto a lungo e sta venendo fuori tutta insieme". Così la segreteria del Pd, Elly, ospite di 'In onda', su La 7. "Penso che sia positivo che nel nostro partito si discuta, gli altri sono partiti personali dove non c'è dibattito, c'è un capo che decide", spiega quindi la numero uno dem. "Siamo la prima forza di opposizione, sentiamo questa responsabilità, sappiamo di non essere autosufficienti, ma sul salario minimo siamo stati in grado di unire le opposizioni", ha detto ancora, rispondendo che "il nostro ...

