Scandalo negli Usa per il ricovero segreto del capo del Pentagono | neanche Biden sapeva

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin è ricoverato presso il Walter Reed National Military Medical Center dal primo gennaio per un problema medico non specificato. A renderlo noto è stato ilsenza fornire dettagli sulle sue condizioni di salute per motivi di «privacy» e spiegando solo che Austin, 70 anni, ha avuto «complicazioni a seguito di una recente procedura medica elettiva». In ogni caso Austin, si legge in una nota, «sta migliorando e spera di riprendere oggi le sue piene funzioni». La numero due del, Kathleen Hicks, era pronta ad assumere le funzioni di Austin in qualunque momento «si fosse reso necessario» dopo ildel Segretario alla Difesa. Ma è sorto un grosso problema eUsa si parla già di. Infatti il ...

Stati Uniti il capo del Pentagono , Lloyd Austin , si è assunto 'la piena responsabilità' per ... affermando che ritardarne l'annuncio per giorni fino 'alla tarda sera di venerdì è uno. "Riconosco - ha scritto in una nota - che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che il pubblico fosse adeguatamente informato. Mi impegno a fare meglio" Negli Stati Uniti il capo del Pentag ...Ma è sorto un grosso problema e negli Usa si parla già di scandalo. Infatti il Pentagono non aveva comunicato al presidente Joe Biden e ad altri alti funzionari il ricovero di Austin per tre giorni.