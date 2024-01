Scandalo Inter-Verona | lo youtuber En3rix | “Una vergogna Lo scudetto finirà nei tribunali”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il notoAndrea Pirrera, alias, si scaglia contro l’arbitraggio in un video su Tik Tok dopo. Non si placano le polemiche e l’indignazione nel mondo del calcio dopo gli episodi controversi avvenuti durante la partita, culminata con la rete decisiva dei nerazzurri, convalidata nonostante un evidente fallo di Bastoni a palla lontana. La mancata reazione da parte dell’arbitro Fabbri e del VAR Nasca ha scatenato l’incredulità non solo dei giocatori delma anche di numerosi appassionati di calcio. La situazione ha suscitato l’ira e l’indignazione di Andrea Pirrera, notoe influencer più comunemente conosciuto come. In un video pubblicato su Tik Tok,ha ...

Continua a essere una certezza come Tuttosport vada contro l’Inter e a favore della Juventus, ma di certo non solo questa stagione. Sabatini , che ci ... (inter-news)

Oltre il novantesimo il difensore nerazzurro da una vistosa gomitata a Duda che cade in terra ma l’arbitro non ha visto Un episodio grave. Che sta ... (notizie)

- Verona, la decisione su Fabbri e Nasca Come svela SportMediaset , e ntrambi verranno fermati per le prossime partite . Per l'AIA, infatti, si è trattato di un errore netto e poco ......55 Speciale: El Presidente - L'Inizio ore 14:45 Speciale: El Presidente - Loore 16:00 ...45 Rubrica: Lost in the weekend Orsolini ore 21:15 Rubrica: Indimenticabili - Napoli -, 2013 ore ...Il mancato annullamento del gol di Frattesi in Inter-Verona dopo la gomitata di Bastoni su Duda è considerato un errore dall’AIA che potrebbe ...L'Inter ha conquistato il di campione d'inverno, superando il Verona con un punteggio di 2-1. Tuttavia, la vittoria è stata accompagnata da polemiche, principalmente a causa di un episodio controverso ...