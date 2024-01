Scadenze fiscali 2024 | quali cambieranno? Le nuove date aggiornamento 7 GENNAIO

... per la sua dinamica, per le dimensioni raggiunte e per le imminenti. Il Dipartimento del ... ma, certo sarà un tema, insieme ai tagli di spesa e alle riforme, su molti tavoli nelle ...leggi anchegennaio 2024, attenti a slittamento Irpef e canone Rai Come pagare i contributi per colf e badanti I contributi per colf e badanti, lavoratori domestici in genere, ...Zaccagni è in scadenza nel 2025 e i contatti si sono interrotti a luglio ... I conti deve farli anche con lo stop del Decreto Crescita, non ci sono più benefici fiscali. E’ il caso di Felipe Anderson, ...Aggiornate le capacità fiscali dei comuni. Con il decreto Mef 15/12/2023 (in G.U. n. 3 del 4/1/2023, s.o. n. 1) è stata approvata ...