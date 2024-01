Scadenze fiscali 2024 | approvato nuovo calendario Cosa cambia? aggiornamento 7 GENNAIO

... per la sua dinamica, per le dimensioni raggiunte e per le imminenti. Il Dipartimento del ... ma, certo sarà un tema, insieme ai tagli di spesa e alle riforme, su molti tavoli nelle ...leggi anchegennaio 2024, attenti a slittamento Irpef e canone Rai Come pagare i contributi per colf e badanti I contributi per colf e badanti, lavoratori domestici in genere, ...MEASTRE - Nel 2023 i contribuenti fedeli al fisco hanno subìto una pressione fiscale reale del 47,4%: quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale, che l'anno scorso ...Zaccagni è in scadenza nel 2025 e i contatti si sono interrotti a luglio ... I conti deve farli anche con lo stop del Decreto Crescita, non ci sono più benefici fiscali. E’ il caso di Felipe Anderson, ...