Sarri | «La Coppa Italia non mi interessa | pensiamo solo al derby»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta contro Udinese “Partita difficile, sporca, su un terreno non ideale e con una squadra più fisica di noi. Sono contento di come hanno reagito i ragazzi, lo spirito è diverso rispetto a qualche settimana fa”. Così Maurizioai microfoni di Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese.e la mentalità Lazio «Dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un’espressione definitiva, se fossimo quelli dell’ultimo mese tanta roba…» Sulle sostituzioni «Rovella meglio la fase difensiva, mi ha sorpreso, ha ancora margini di crescita in quella di impostazione. Le sostituzioni dell’intervallo non sono state punitive: Isaksen non stava bene, Kamada era già ammonito, ma sono contento di chi è entrato» Immobile e Luis Alberto ...

Adesso il derby diItalia contro la Roma.Terza vittoria consecutiva per la squadra di, lanciata in un tour de force che la vedrà impegnata tra derby diItalia, Lecce in campionato e Supercoppa in Arabia. La Lazio si era illusa ...Maurizio Sarri, in conferenza stampa post partita, ha parlato dell'aspetto mentale della squadra anche in vista di una sfida importantissima come quella del derby di Coppa ...Sarri ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese: “Non ci interessa il passaggio del turno in Coppa Italia ...