Sangue in Medio Oriente | bimba uccisa e tre reporter morti in raid Israele

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una bambina palestinese di quattro anni è morta durante un attacco contro un checkpoint di Gerusalemme est, non lontano dalla città di Biddu, in Cisgiordania. La piccola, secondo la polizia israeliana, è stata colpita «accidentalmente» dai proiettili esplosi dagli agenti nel tentativo di neutralizzare le due persone a bordo della vettura che ha investito una guardia di frontiera, ferendola lievemente.anche gli attentatori, un uomo e una donna. A Jenin, sempre in Cisgiordania, unaereo condotto con droni dalle forze di Tel Aviv ha provocato la morte di almeno sette persone, mentre un'agente della polizia di frontiera israeliana, la sergente 18enne Shay Germay, ha perso la vita nell'esplosione di una bomba che ha colpito il veicolo su cui viaggiava. E ancora: un israeliano è stato colpito a morte in Cisgiordania. Una domenica di ...

Save the Children: 'Dieci al giorno hanno perso le gambe, tanti interventi senza anestesia'. In Cisgiordania una bambina uccisa dai proiettili dei militari. Netanyahu a Hezbollah: 'Guardate la lezione ...Ancorasu Gaza e in Cisgiordania. Almeno 16 persone sono morte ieri sera nei bombardamenti ... causando ancora più insicurezza e ancora più sofferenza" nell'interoOriente, ha avvertito l'...Raid al Sud, morti tre giornalisti. In arrivo il segretario di Stato americano Antony Blinken: «Situazione disastrosa» ...