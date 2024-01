Samsung Galaxy S24 | arriva il 17 gennaio! tutto ciò che sappiamo

(Di domenica 7 gennaio 2024) SerieS24: lancio previsto il 17 gennaio, con Snapdragon 8 Gen 3, fotocamere migliorate e intelligenza artificiale Con il 2024 si avvicina la presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di, la serieS24. Si tratta di una delle famiglie di dispositivi più attese e seguite dal pubblico, che ogni anno si rinnova portando sul mercato innovazioni e miglioramenti sia dal punto di vista hardware che software. Ma cosafinora dei prossimiS24, S24+ e S24 Ultra? Quali saranno le novità, le specifiche tecniche e le colorazioni disponibili? E soprat, quando verranno svelati ufficialmente? In questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione, basandoci sulle indiscrezioni e sui leak che ...

Lo Snapdragon 8 Gen3 di Samsung Galaxy S24 Ultra, infatti, riceverà un leggero overclock sul Core primario Cortex-X4, la cui frequenza salirà da 3,30 GHz a 3,40 GHz. Una scelta tutto sommato eppure alcune informazioni preliminari stanno già trapelando online: per esempio, da tempo sappiamo che le fotocamere di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 6 saranno uguali a quelle dei predecessori. Fortunatamente, però, la loro cerniera dovrebbe essere molto più resistente che in passato. Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra in una serie di immagini dal vivo che confermano numerose feature di design dello smartphone.