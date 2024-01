Salernitana-Juventus | Milan | “Gatti da espulsione Ci sentiamo penalizzati”

Al termine di Salernitana-Juventus 1-2, l’Amministratore Delegato dei padroni di casa, Maurizio Milan , in un’intervista su DAZN si è lamentato per ... (inter-news)

“Siamo soddisfatti della squadra, mister Inzaghi interpreta lo spirito della società, siamo molto arrabbiati per alcuni episodi dubbi per cui ci ... (sportface)

Dusan Vlahovic parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus sulla Salernitana per 2-1: “Secondo me questo gol pesa tantissimo, ... (sportface)

“Obiettivo quarto posto? Bisogna essere realisti: l’Inter sta facendo un campionato importante. Per noi era importante vincere oggi e mantenere la ... (sportface)

Serie A : Salernitana - Juventus 1 - 2

Juventus batte Salernitana 2 - 1 all'Arechi in un match valido per la 19/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i campani Maggiore (39'). ... (247.libero)