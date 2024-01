Salernitana-Juventus LIVE 0-0 | Costil salva su McKennie

(Di domenica 7 gennaio 2024): match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. Segui la diretta sunews24(3-4-2-1):; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah,, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

Tre giorni dopo la goleada dello Stadium, la Juventus chiede nuovamente strada alla Salernitana. Questa volta si gioca all’Arechi e in palio non c’è ... (metropolitanmagazine)

: match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'episodio chiave del ...TORINO - Torino-Napoli, è durata solo cinque minuti la partita di Pasquale Mazzocchi. Il terzino del Napoli è stato espulso al 50esimo minuto del match per brutto fallo su Lazaro e salterà la sfida co ...4' Si fa vedere la Salernitana: Simy anticipato, poi Zambia calcia trovando la parata di Szczesny. 1' Primo affondo di Yildiz, azione di forza e potenza. Daniliuc rischia di ...