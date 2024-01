Salernitana-Juventus | l’AD Milan non ci sta | «Episodi arbitrali dubbi!»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Al termine di1-2, l’Amministratore Delegato dei padroni di casa, Maurizio, in un’intervista su DAZN si è lamentato per alcune scelte. LAMENTELE – Dubbiin, Mauriziodopo la partita ha parlato così: «Inzaghi è molto arrabbiato per alcunimolto dubbi. . Mi riferisco all’espulsione di Maggiore, c’era un evidente fallo ovviamente su Simy prima, e all’o, per noi eclatante, di Gatti, l’espulsione. Insomma, ci riteniamo molto penalizzati questa sera e devo dire anche il pubblico abbastanza mortificato. Penso che già da domani mattina inizieremo a chiedere delle spiegazioni ai tavoli giusti». Inter-News - ...

Maurizio Milan ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus. L'amministratore delegato della Salernitana si è lamentato per la direzione di gara dell'arbitro. La Juventus batte la Salernitana in rimonta. Dopo la vittoria della Juventus a Salerno, Enrico Varriale su X ha scritto: "Un gol di Vlahovic in pieno recupero regala 3 punti fondamentali alla Juventus che rimonta un'ottima Salernitana". La Juventus vince 2-1 sul campo della Salernitana nel match valido per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata della Serie A.