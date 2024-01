Salernitana-Juventus | dove vedere la partita in tv e streaming | le formazioni

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Juventus, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La ... (sportface)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024 . La formazione di Filippo Inzaghi deve reagire dopo il pesante ko subito in Coppa Italia pochi giorni fa a Torino ...Il calciomercato dellasta entrando nel vivo, nel mezzo però dei tanti impegni che attendono la squadra sul campo. ...c'è in calendario una partita da non sottovalutare contro la. I ...Salernitana – Juventus (ore 18, Dazn) Il match più atteso, a questo punto, diventa senza dubbio quello di Salerno, specialmente dopo la vittoria dell’Inter di ieri. La Juventus è pressoché obbligata a ...Su Gazzetta spazio anche al mercato. Sprint per Djaló L’affare avanza e si può chiudere già in settimana. Il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna ...