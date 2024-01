Salernitana-Juventus 1-2 | Vlahovic | “Obiettivo qualificazione alla prossima Champions”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dusanparla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dellasullaper 2-1: “Secondo me questo gol pesa tantissimo, abbiamo dato tutto, penso che abbiamo meritato di vincere, ma faccio i miei complimenti, hanno fatto una grandissima partita. Gli mando un grande in bocca al lupo. Non molliamo mai, daremo tutto sinofine. Scudetto? Ci sono ancora 19 partite, è ancora molto lunga, il nostroè tornare inLeague. Io uomo dai gol pesanti? Ho sempre lavorato tantissimo, di sicuro questo paga. Comunque, la squadra mi aiuta tanto, così come il mister, la società e i tifosi: ringrazio tutti. Spero di segnare ancora tanti gol. Partita dopo partita stiamo dimostrando di essere una grande squadra ...

Juventus batte Salernitana 2 - 1 all'Arechi in un match valido per la 19/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i campani Maggiore (39'). ... (247.libero)

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di. L'allenatore bianconero ha commentato la prestazione della sua squadra, capace di rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Maggiore con i gol di Iling Junior e Dusan ...AGI - Un'incornata di Vlahovic al 91' regala allaun successo prezioso in chiave scudetto. I bianconeri battono 2 - 1 unaorgogliosa, che a distanza di pochi giorni dalla goleada subita in Coppa Italia e in inferiorità numerica ...La Juventus vince 2-1 sul campo della Salernitana nel match valido per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata della Serie A. I bianconeri allenati da Allegri, sotto al 39' per il gol di ...SALERNO - In una partita che ha richiamato l'attenzione degli appassionati di calcio, la Juventus è riuscita a conquistare una vittoria in rimonta contro la Salernitana, con un punteggio finale di 2-1 ...