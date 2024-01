Salernitana-Juve | la MOVIOLA LIVE | Yildiz e Rabiot chiedono 3 rigori Gatti sarà squalificato

SALERNO - All'Arechi di Salerno si affrontanoper il posticipo delle ore 18 valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. E' il replay della sfida che è già andata in scena in Coppa Italia in settimana a Torino, ...Allegri avvisa tutti prima di- Juventus, ecco le parole del tecnico bianconero a pochi minuti dal match in Campania A pochi minuti dall'inizio del match dell'Arechi ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn ...Più avanzati Simy e Tchaouna. Buonasera e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco. Tra poco in campo Salernitana e Juventus, per il secondo atto tra le due squadre, a 72 ore dal ...43' Stop non perfetto di Gatti che commette una brutta entrata e viene ammonito. 42' Mischia in area granata. In qualche modo la Salernitana si salva... 41' Entrata dura di Fazio ...