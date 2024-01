Salernitana-Juve 1-2 | rimonta bianconera con gol di Iling Junior e Vlahovic

(Di domenica 7 gennaio 2024) La squadra di Allegri ribalta il match nel secondo tempo e resta nella scia dell'Inter Lantus vince 2-1 sul campo dellanel match valido per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata della Serie A. I bianconeri allenati da Allegri, sotto al 39' per il gol di Maggiore, pareggiano al 65' con

AGI - Un'incornata di Vlahovic al 91' regala alla Juve ntus un successo prezioso in chiave scudetto. I bianconeri battono 2-1 una Salernitana ... (agi)

“Obiettivo quarto posto? Bisogna essere realisti: l’Inter sta facendo un campionato importante. Per noi era importante vincere oggi e mantenere la ... (sportface)

Dusan Vlahovic parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus sulla Salernitana per 2-1: “Secondo me questo gol pesa tantissimo, ... (sportface)

“Siamo soddisfatti della squadra, mister Inzaghi interpreta lo spirito della società, siamo molto arrabbiati per alcuni episodi dubbi per cui ci ... (sportface)

(Adnkronos) – La Juventus vince 2-1 sul campo della Salernitana nel match valido per la 19esima e ultima giornata del girone d’andata della Serie ... ()

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di- Juventus . L'allenatore bianconero ha commentato la prestazione della sua squadra, capace di rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Maggiore con i gol di Iling Junior e Dusan ...Ad inizio ripresa laprova immediatamente a cambiare ritmo e al 49' crea una grande palla gol ... Maggiore stende lo stesso Rabiot e rimedia il secondo giallo, lasciando lain ...Il commento dell'amministratore delegato granata dopo la sconfitta per 1-2 rimediata in casa contro la Juventus ...