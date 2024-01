Salcedo torna in Italia per andare in Serie B | le tempistiche

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024)fa ritorno indopo metà stagione, finisce la sua esperienza all’Eldense. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter c’è però in vista un nuovo prestito stavolta inB. FIRMA IN ARRIVO – Eddiegiocherà inB, come già fatto nella passata stagione. L’esperienza all’Eldense è ormai finita, il classe 2001 fa ritorno all’Inter solo di passaggio. Come già detto ieri, il Lecco a sorpresa ha superato la Ternana che sembrava ormai sicura di averlo preso. Motivo per cui i rossoverdi hanno virato su un altro attaccante di proprietà dell’Inter. Da Lecco Calcio News si parla di accordo di massima che sarà formalizzato all’inizio della prossima settimana, con la possibilità chesia già a disposizione alla ripresa del campionato col Catanzaro. Inter-News - ...