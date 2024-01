Sagre d’Italia | racconti e immagini per celebrare le comunità e il cibo locale

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 7 gennaio 2024) Disponibile sullo store online di Slow Food Editore e in tutte le librerie, Sagreè il nuovo volume di Slow Food Editore interamente dedicato a quella ritualità tutta italiana che celebra lee il. 18 reportage illustrati, 900 segnalazioni e 50 ricette, raccolti da Donatella Alquati e Giorgio Mininno, fotografi e designer, raccontano le sagre italiane nella loro molteplice unicità, collezionando di regione in regione quei momenti nevralgici per le collettività dei borghi, ma anche nella loro essenza archetipica, in una sorta di racconto unitario di un’Italia che, pur attraverso le narrazioni classiche, si dischiude in una nuova luce lontana dall’idea stereotipata della dolce vita. La ricerca degli autori parte nel 2018 con una ricerca approfondita su tutto il territorio italiano e una conseguente mappatura di ...