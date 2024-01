Rybakina trionfa a Brisbane | lezione a Sabalenka

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quindici è il numero fortunato di Elenaquesta settimana. Aha vinto il titolo perdendo 15 game in tutto il torneo e fermato a quindici la serie di vittorie consecutive in Australia ...

Il 60 63 finale dimostra il livello di superiorità di, prima kazaka nell'albo d'oro del Brisbane International presented by Evie, che ha vinto il terzo confronto diretto degli ultimi cinque ...Sabalenka è stata lucida a tratti,è stata premiata per la sua costanza nel rendimento, ... Dimitrov, invece, vuole spezzare un tabù visto che nonnel circuito dalle ATP Finals 2017. Il ...Quindici è il numero fortunato di Elena Rybakina questa settimana. A Brisbane ha vinto il titolo perdendo 15 game in tutto il torneo e fermato ...Da New York ad Auckland. Quattro mesi dopo la vittoria degli US Open, Coco Gauff torna vincere nel circuito WTA. La tennista statunitense ha vinto il WTA 250 neozelandese battendo in finale l'ucraina ...