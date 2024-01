Ryback | “Tutti parlano di The Rock | quando tornerò io annienterò quel pezzo di m***a di Goldberg”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sebbene la WWE non abbia ufficialmente affrontato l’idea di un match per il ritiro dinon si è tirato indietro. Quest’ultimo, che non è più apparso nella compagnia dalla sua uscita di scena nel 2016, ha espresso a gran voce il suo desiderio di affrontare Bill. In un recente episodio diTV, non solo ha parlato del ritorno di The, che ha infranto i record sui social media, ha inoltre sottolineato la sua ambizione di mandare in pensionefinalmente farà il suo ritorno. Le sue parole “Theha completamente distrutto il record di visualizzazioni con il suo ritorno. In questo modo l’asticella è stata fissata, le basi sono state gettate e molte, e dico molte, persone stanno parlando.discutono ...