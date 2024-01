Rune-Dimitrov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Brisbane 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Holgerse la vedrà contro Grigornelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. C’era lo spauracchio Rafa Nadal in tabellone, ma alla fine l’atto conclusivo del torneo vedrà impegnate le prime due teste di serie. Il danese, primo favorito del seeding, ha perso un set contro Purcell e Shevchenko nei primi due turni, per poi superare Duckworth e Safiullin senza concedere alcun parziale. Ancora più netto il cammino del bulgaro, che dopo aver avuto bisogno del terzo set contro Murray è andato via liscio verso laha vinto l’ultimo precedente giocato pochi mesi fa a Pechino, mentre lo scorso giugnosi era imposto sull’erba di Wimbledon. PROGRAMMA E ...

1 - 1 i precedenti tra Rune e Dimitrov, che sognano di iniziare la stagione con un titolo. In palio inoltre punti pesanti per il ranking: il danese può avvicinare la settima piazza di Tsitsipas. Un cammino netto, che ha visto come ultima vittima Jordan Thompson in semifinale, il padrone di casa capace di eliminare Rafa Nadal al turno precedente. 6-3 7-5 il punteggio a favore del 32enne