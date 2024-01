Rotolo ripieno di salsiccia e patate | facile e saporitissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lodiè una sorta di torta salata chiusa, bellissima da presentare in tavola e tanto golosa da conquistare il palato di tutti. Una farcitura filante, una crosticina croccante lo rendono un capolavoro, ma non certo inavvicinabile, anzi! È semplicissimo da preparare, basta contare su undi pasta sfoglia pronta oppure su un panetto fatto in casa (qui trovate una ricetta infallibile). In poche e semplici mosse porteremo in tavola una delizia, perfetta come un aperitivo finger food con gli amici o come piatto unico da consumare in famiglia. Per realizzarlo, poi servono pochi ingredienti, tutti direperibilità e sempre presenti nelle nostre case. Che ne dite di cucinarlo insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...