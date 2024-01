Roma | “Torna con me o ti ammazzo” | minacce di morte e appostamenti sotto casa dell’ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 gennaio 2024)die condotte ossessive, arrestato un 22enne straniero a. Non si rassegnava alla fine della relazione con l’ex. Una storia d’amore che finisce e un uomo che non accetta la decisione. Un copione ciclico, che si ripresenta puntuale ancora in tantissime storie, alcune delle quali, purtroppo, dall’esito drammatico. Non è questo il caso fortunatamente: la vicenda arriva daed ha come protagonista una giovane che, alla fine, ha deciso di denunciare il suo ex fidanzato. Stop alla violenza sulle donne – (ilcorrieredellacitta.com)L’ultima lite accesa in strada nei giorni scorsi, sull’Aurelia. Qui i due stavano discutendo animosamente tanto da attirare l’attenzione dei Carabinieri. E una volta dinanzi ai Militari la ragazza è ...