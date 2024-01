Roma | Tiago Pinto | “Se non esce qualcuno non entra nessuno Ci dirà il mercato”

(Di domenica 7 gennaio 2024)sta vivendo la sua ultima sessione dida direttore sportivo della. Il generale manageraddio ai giallorossi dopo la chiusura di questa sessione di.Prima del match contro l’Atalantaha parlato a DAZN, sottolinenando cosa ne sarà di questodalla sponda giallorossa della Capitale.: “Huijsen ultima trattativa? Adesso ilquello che succede. Con i paletti che abbiamo se escono giocatori possonore, anche se noi con tanta creatività abbiamo sempre fatto tutto. Le decisioni strategiche le abbiamo annunciate sempre prima, con pianificazione. E’ così che si lavora, anche se forse in Italia non c’è ...

Tiago Pinto ha rilasciato un'intervista a The Athletic in cui spiega la sua decisione di lasciare la Roma e svela i suoi piani per il futuro. " Mi ... (247.libero)

Tiago Pinto , gm della Roma , ha parlato a The Athletic del futuro e del lavoro svolto in giallorosso in tre anni Tiago Pinto , gm della Roma , ha ... (calcionews24)

“Tre anni alla Roma ! Non sono molti i direttori sportivi che hanno la possibilità di stare tre anni in questa squadra. Non sono il tipo di persona ... (sportface)

Pinto, gm della, ha parlato prima della gara contro l'Atalanta dell'Olimpico di mercato e della clausola di DybalaPinto, gm della, ha parlato prima della gara contro l'Atalanta ...A dirlo in un'intervista a The Athletic èPinto, direttore sportivo dellafino al prossimo 2 febbraio, quando lascerà il club giallorosso. Il dirigente portoghese ripercorre le tappe della ...Tiago Pinto, dopo l`annuncio arrivato in settimana sull`addio alla Roma a fine mercato, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro l`Atalanta..La preoccupa la clausola di Dybala “Questa clausola per me è quasi un divertimento. Quando lo abbiamo preso, la prima cosa che ci hanno chiesto era della clausola. Lui continua qua, gioca, segna e ...