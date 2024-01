Roma | Mourinho non sarà in panchina contro il Milan

- Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions trae Atalanta finisce in parità, 1 - 1 , conche nel finale viene espulso e allontanato dalla panchina. Proprio il tecnico giallorosso tra poco analizzerà la gara: segui in diretta le sue ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' tra ladie l'Atalanta di Gasperini in tempo realeLaospita l'Atalanta nella Capitale nel posticipo domenicale che chiude la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno ...tanto che i bianconeri avevano dato la loro parola. Poi l'inserimento della Roma e di Mourinho che si è mosso in prima persona per averlo.Termina in parità la sfida tra Roma e Atalanta, valida per il posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.