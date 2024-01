Roma | controlli dei carabinieri a Settecamini | scoperto 1 kg di droga

(Di domenica 7 gennaio 2024)nelle periferie. Arrestato daiper detenzione di, tentano di occupare l’ex caserma dei: fermate 4 donne straniere con dei minori, arrestato 32enne aper uso e detenzione didel Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato, in flagranza, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un italiano, imprenditore, di 32 anni. Intervenuti presso un’abitazione del popoloso quartiere periferico di, in provincia di, dove vi erano state numerose ...

Soldi nascosti in valigia ma anche tra le coperte. Sono fantasiosi i metodi utilizzati per evitare di denunciare contanti alla frontiera, purtroppo ... ()

Argomentidroga Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno La palazzina esplosa vicino a: le immagini dal dronesu reddito di cittadinanza e di emergenza, 38 denunce ( clicca qui ). Valcomino " Pellegrini partono per un viaggio a Lourdes ma all'aeroporto i biglietti (pagati) non ci sono: scatta ...Un 29enne di origine straniera è stato arrestato a Tor Bella Monaca per aggressione nei confronti di pubblico ufficiale ...Aggressione a Tor Bella Monaca, picchia gli agenti della Polizia Locale per sottrarsi al controllo, cosa è successo.