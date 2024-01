Roma-Atalanta | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 7 gennaio 2024), match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024:e direttaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. LadiPRIMO TEMPO Ildi(3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gian Piero Gasperini.

Le Formazioni ufficiali di Roma e Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Rotazioni di fatto obbligate per ... (sportface)

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Atalanta. Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI Alle 20.45 andrà in ... (calcionews24)

: diretta tv e streaming, gara valida per la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico die sarà ...Mourinho e Gasperini, allenatori di(foto Ansa) - Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Cremonese che gli ha ...Siamo comunque vicini a Lazio, Roma e Atalanta, non dobbiamo accontentarci. Davanti abbiamo trovato altre soluzioni, altri modi di attaccare, Sanabria e Zapata si stanno trovando bene insieme, la ...Roma (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Sc.