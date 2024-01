Roma-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 7 gennaio 2024)è una partita della diciannovesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:, tv,. Il pareggio del Bologna nel primo anticipo della diciannovesima giornata è stata una buona notizia per, che nell’ultimo match del girone d’andata potrebbero riavvicinarsi ai felsinei e dunque al quinto posto. Giallorossi e nerazzurri al momento sono separati da un solo punto – la squadra di Gian Piero Gasperini è a quota 29, quella di José Mourinho a quota 28 – e fanno parte di un nutrito gruppo che comprende pure Fiorentina, Napoli e Lazio. Un’eventuale vittoria, insomma, avrebbe un peso non indifferente. Dybala e Lukaku – IlVeggente.it (Lapresse)La...

