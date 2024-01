Roma-Atalanta | le formazioni ufficiali | tridente con Koop | Miranchuk e De Ketelaere

(Di domenica 7 gennaio 2024), le(3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disp. Svilar, Celik, Spinazzola, Paredes, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti. All. Mourinho(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri;meiners,; De. A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Comi, Zortea, Zappacosta, Bakker, Mendicino, Pasalic, Muriel, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Aureliano Senza Lookman, Gian Piero Gasperini si affida alformato dai confermati Charles Dee Alekseyinsieme al rientrante ...

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Roma e Atalanta. Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI Alle 20.45 andrà in ... (calcionews24)

: diretta tv e streaming, gara valida per la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico die sarà ...Mourinho e Gasperini, allenatori di(foto Ansa) - Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Cremonese che gli ha ...Siamo comunque vicini a Lazio, Roma e Atalanta, non dobbiamo accontentarci. Davanti abbiamo trovato altre soluzioni, altri modi di attaccare, Sanabria e Zapata si stanno trovando bene insieme, la ...Roma (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Sc.