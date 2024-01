Roma-Atalanta | La luce nella masseria o La fabbrica di cioccolato? La tv del 7 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 7alle 20.45 DAZN trasmetterà in diretta la partita di calcio tra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La”, con Domenico Diele e Aurora Ruffino. In una grande, non distante da Matera, vive la famiglia Rondinone che, sotto la guida del patriarca Eustachio, da decenni lavora la terra. Una vita dura. Tuttavia, per Pinuccio, che ha undici anni, è una vita fatta anche di magia e di sogni, come quello di avere un televisore che, nel 1962, si possono permettere solo in pochi. L’eroe di Pinuccio è suo zio Vincenzo: forte, moderno ed essendo un bel ragazzo anche per questo è conteso da due donne, Giuseppina e Imma. A Vincenzo, ...