Roma-Atalanta | Dybala e la pallonata a Koopmeiners | cosa è successo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Paulosegna il rigore dell'1-1 per lacontro l'e, tornando verso centrocampo, tira unaa Theun. Il gesto dell'attaccante giallorosso fa da corollario al penalty trasformato dall'argentino nel match che chiude la 19esima giornata d'andata del campionato di Serie A. Al 39'realizza il rigore assegnato dall'arbitro Aureliano, dopo il ricorso al Var, per un fallo di Ruggeri su Karsdorp. Perché il numero 21 si arrabbia con? Il giocatore dell', nelle schermaglie prima del penaly, prova a disturbarespostando il pallone che l'argentino ha appena collocato con cura e attenzione sul dischetto. L'attaccante giallorosso deve ...

È Dybala il migliore in campo dell'Olimpico, solo due sotto il 6 per la. Buono anche l'esordio di Huijsen subentrato a inizio ripresa. Tre 6,5 per la squadra di Gasp, tra cui l'autore del gol Koopmeiners. Le pagelle delle ...Recupero di, José Mourinho protesta per uno dei tanti falli che, a suo dire, penalizzano la squadra contro quella di Gasperini. Protesta, e tanto, con Aureliano che, alla fine, lo espelle. ...Finisce senza vinti e vincitori all'Olimpico. Dopo il gol di Koopmeiners che porta avanti l'Atalanta, a cinque minuti dall'intervallo arriva il pari di Dybala su rigore (fallo di Ruggeri su Karsdorp).Al 90+4' di Roma-Atalanta l'allenatore giallorosso José Mourinho è stato espulso. Il portoghese aveva già rimediato il cartellino giallo, ma dopo il rosso sarà costretto a saltare l'importante match ...