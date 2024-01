Roma - Atalanta diretta Serie A | segui la partita di oggi LIVE

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Atalanta, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . ... (sportface)

Un Olimpico da grandi occasioni è il palcoscenico d'eccezione di, big match da Champions che chiude la diciannovesima giornata di Serie A. Nell'attesa del derby di Coppa Italia contro la Lazio , i giallorossi di José Mourinho iniziano così otto ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Rotazioni di fatto obbligate per Mourinho tra infortuni e Ndicka che ha salutato i compagni per volare in Coppa d'...Sconfitta anche per il Roma City, che nello scontro diretto con il Notaresco cede 3-2 in trasferta nonostante la buona partita di Sparacello, allontanandosi così dalla zona playoff ora distante ...Siamo comunque vicini a Lazio, Roma e Atalanta, non dobbiamo accontentarci. Davanti abbiamo trovato altre soluzioni, altri modi di attaccare, Sanabria e Zapata si stanno trovando bene insieme, la ...