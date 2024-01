Roma-Atalanta 1-1 LIVE | rigore e polemiche | pareggio giallorosso

(Di domenica 7 gennaio 2024), match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca diPRIMO TEMPO 1? – Iniziato il match. 8? – GOL– Koopmeiners di testa porta avanti i nerazzurri. 18? – Occasione: Lukaku va al tiro, Carnesecchi para. 22? – Occasione: De Ketelaere prova la conclusione e Rui Patricio devia in corner. 33? – Carnesecchi dice di no a Bove. 35? – Occasione: Zalewski prova il pallonetto ma Carnesecchi riesce a deviare, il pallone vagante arriva a Karsdorp che prova il tiro ma sulla linea ...

Luca Percassi, ad dell', ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro ladell'Olimpico Luca Percassi, ad dell', ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro ladell'Olimpico. Le sue dichiarazioni: PAROLE - "Noi siamo molto contento che Charles ..., match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la 19esima ...La Roma trova il pareggio contro l’Atalanta. Al 39’ Ruggeri colpisce Kardsorp in area e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto si presenta Dybala che spiazza Carnesecchi ...I tifosi della Roma tornano in massa allo Stadio Olimpico per il match con l’Atalanta che può valere moltissimo per la corsa alla Champions League. Questo è il primo match dopo l’ufficialità ...