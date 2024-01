Roma-Atalanta 1-1 | gol di Koopmeiners e rigore di Dybala

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi 7 gennaio 2024 per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Bergamaschi in vantaggio all'8' con, replica giallorossa al 39' consu. In classifica, l'sale a 30 punti ed è sesta con la Lazio, lainsegue a 29. Laprova ad accendersi subito con la coppia Lukaku-ma viene colpita alla prima occasione dagli ospiti. Miranchuk crossa,colpisce di testa da pochi passi e buca Rui Patricio: 0-1 all'8'. Il match si infiamma e le occasioni fioccano tra il 21' e il 22'. Lukaku impegna Carnesecchi, poi Ederson rischia l'autogol su cross di ...

È Dybala il migliore in campo dell'Olimpico, solo due sotto il 6 per la. Buono anche l'esordio di Huijsen subentrato a inizio ripresa. Tre 6,5 per la squadra di Gasp, tra cui l'autore del gol Koopmeiners. Le pagelle delle ...Recupero di, José Mourinho protesta per uno dei tanti falli che, a suo dire, penalizzano la squadra contro quella di Gasperini. Protesta, e tanto, con Aureliano che, alla fine, lo espelle. ...Al 90+4' di Roma-Atalanta l'allenatore giallorosso José Mourinho è stato espulso. Il portoghese aveva già rimediato il cartellino giallo, ma dopo il rosso sarà costretto a saltare l'importante match ...Perdono tutte le concorrenti alla permanenza in Serie A del Verona, il Torino asfalta il Napoli, pareggio invece tra Roma e Atalanta ...